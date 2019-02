Απίστευτο ματς στην Οκλαχόμα, με τους Θάντερ να επικρατούν τελικά με 148-147 στη δεύτερη παράταση.

Ο Πολ Τζορτζ ήταν ο άνθρωπος που χάρισε τη νίκη στην ομάδα του Ντόνοβαν με καλάθι του, 1.6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος.

Ο Γκραντ με γκολ-φάουλ έστειλε το ματς στην παράταση, ενώ εκεί ο Γκομπέρ υποχρέωσε τις δύο ομάδες να παίξουν άλλο ένα έξτρα πεντάλεπτο. Τελικά τη λύση έδωσε ο PG13 με το νικητήριο καλάθι στη δεύτερη παράταση.

Για τους νικητές που έφτασαν στο 38-20, ο Τζορτζ είχε 45 με 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ ο Ουέστμπρουκ μέτρησε 43 με 15 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Στον αντίποδα ο Μίτσελ είχε 38 και ο Γκομπέρ 26 πόντους και 16 ριμπάουντ

