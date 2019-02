Mπράουν: «Με έχουν μπερδέψει με τον Τζάστιν Μπίμπερ!» (vid)

Την ευκαιρία να χαλαρώσουν με ένα παιχνίδι είχαν οι παίκτες των Σέλτικς.

Ρωτήθηκαν με ποιον τους έχει μπερδέψει έστω μια φορά ο κόσμος και η απάντηση κάποιων ήταν φοβερή.

Ο Χόρφορντ είπε τον Γκραντ Χιλ, ο Τζέιλεν Μπράουν είπε τον Κρις Μπράουν, τον Ντρέικ αλλά και τον Τζάστιν Μπίμπερ, ο Τάις είπε τον συμπαίκτη του, τον Χέιγουορντ, ενώ ο Μόρις τον Τρίσταν Τόμπσον.

Απολαυστικός Τζέιλεν Μπράουν

Some new cases of mistaken identity, some repeats, and some... pic.twitter.com/7Fiyn6kzaY

— Boston Celtics (@celtics) 20 Φεβρουαρίου 2019