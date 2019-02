NBA All Star Game 2019: Behind the scenes με τον Γιάννη (vid)

Ένα όμορφο video με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έφτιαξαν οι Μπακς, το οποίο συνδέεται και με την αθλητική εταιρία που έχει υπογράψει συμβόλαιο μαζί του, τη Nike.

Σε αυτό ο Greek Freak έπαιξε NBA2K με τα παιδιά, έδωσε την ευκαιρία στους θαυμαστές να φωτογραφηθούν μαζί του, ενώ ανέκρινε τον αδερφό του, Άλεξ.

Όλα αυτά κατά τη διάρκεια του τριημέρου του All Star Game.

EXCLUSIVE: Behind the scenes with @Giannis_An34 at @NikeBasketball Owners HQ during #NBAAllStar Weekend!! pic.twitter.com/ncTNozNm2o

