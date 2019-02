Ο Λίλαρντ είναι ηγέτης του Πόρτλαντ και όπως όλα δείχνουν δεν έχει σκοπό να αφήσει σύντομα τους Μπλέιζερς.

«Δεν θέλω να μιλάω σαν να έχω την θέση μου εγγυημένη. Θέλω να κερδίσω ένα πρωτάθλημα, αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι σημαντικά για εμένα... Δεν είμαι πρόθυμος να 'πουλήσω' τον εαυτό μου γι΄ αυτό, αντί να έχω επίδραση σε αυτό».

