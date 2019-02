Μπακς: Ο Γιάννης μοιράζει και εκείνοι σκοράρουν! (pic)

Η σεζόν του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ΝΒΑ με την φανέλα, φυσικά, των Μπακς είναι εξαιρετική και ο «Greek Freak» πρωταγωνιστεί για την ομάδα του και όχι μόνο. Το όνομα του είναι για τα καλά στην συζήτηση για τον MVP, ενώ τα «Ελάφια» είναι η καλύτερη ομάδα του ΝΒΑ και βρίσκονται και στην κορυφή της Περιφέρειας του.

Εκτός από πρώτος σκόρερ των Μπακς ο Γιάννης είναι πρώτος και σε ασίστ έχοντας 6 κατά μέσο όρο. Έχει αποκαλύψει πολλές φορές ότι σκοπός του μέσα στο παιχνίδι είναι να εκμεταλλεύεται στο έπακρο τις ευκαιρίες που του δίνει η αντίπαλη άμυνα και να ψάχνει πάντα την καλύτερη επιλογή.

Όσες ομάδες επιλέξουν να τον παίξουν με διπλά και τριπλά μαρκαρίσματα, πρακτική που είναι και η πιο συνηθισμένη, του δίνουν την επιλογή να μοιράσει την μπάλα στους συμπαίκτες του για να φτιάξει παιχνίδι. Εκείνος πάντως που συνεργάζεται πιο πολύ ο Γιάννης και έχουν παραλήπτη οι περισσότερες ασίστ του είναι ο Μπρόγκτον με 75, ενώ ακολουθεί ο Λόπεζ με 49. Την πρώτη τριάδα ολοκληρώνει ο Μίντλετον με 39, ενώ 7 συμπαίκτες του έχουν δεχθεί ασίστ από τον Αντετοκούνμπο.

Γιάννης – Μπρόγκντον: 75

Γιάννης – Λόπεζ: 49

Γιάννης – Μίντλετον: 39

Γιάννης -Μπλέντσο: 37

Γιάννης – Σνελ: 35

Γιάννης – Ιλιασόβα:18

Γιάννης – Κόνατον: 18

Αναλυτικά:

— Bucks Film Room (@BucksFilmRoom) 17 Φεβρουαρίου 2019