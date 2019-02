NBA All Star Game 2019: Ο Ουέιντ έπαιξε με τον γιο του (vids)

Ο Ντουέιν Ουέιντ ετοιμάζεται για το τελευταίο All Star Game της καριέρας του και σε αυτές τις στιγμές έχει μόνιμη παρέα τον γιο του.

Στην προπόνηση της Team LeBron ο Ουέιντ είχε μαζί τον Ζάιρε με τον οποίο αρχικά έπαιξε μονό και εν συνεχεία συνεργάστηκαν για κάποια καρφώματα.

Zaire Wade goes off the glass for his dad! #OneLastDance #NBAAllStar pic.twitter.com/LaZ9tnNqrb

— NBA TV (@NBATV) 16 Φεβρουαρίου 2019