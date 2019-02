Γιόκιτς: Έφτασε τα 12 φετινά triple-doubles! (vid)

Εντυπωσιακά πράγματα κάνει ο Νίκολα Γιόκιτς τη φετινή σεζόν και για αυτό θα παίξει και στο All Star Game.

O Σέρβος έφτασε τα 12 triple-doubles κόντρα στους Κινγκς, αφού είχε 20 πόντους, 18 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ έβαλε και το νικητήριο καλάθι.

Οι Νάγκετς συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν.

Δείτε τα καλύτερα του Joker

Nikola Jokic (20 PTS, 18 REB, 11 AST) secures his 12th triple-double of the season and wins it late for the @nuggets at home! #MileHighBasketball pic.twitter.com/Df7CHy3Ppv

— NBA (@NBA) 14 Φεβρουαρίου 2019