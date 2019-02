Αντετοκούνμπο ο ασταμάτητος (vid)

Εντυπωσιακό το ξεκίνημα των Μπακς και του Αντετοκούνμπο στον αγώνα με τους Πέισερς στην Ιντιάνα. Ο Έλληνας φόργουορντ μάλιστα ήταν για ακόμα μία φορά θεαματικός, όπως φαίνεται και στο κάρφωμα που ακολουθεί. Σε ένα από τα πολλά σημερινά του για την ακρίβεια.

Fouling him isn’t a way to stop him #FearTheDeer | #Giannis pic.twitter.com/OwvliTLKiA

— Milwaukee Bucks (@Bucks) February 14, 2019