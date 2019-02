Διαιτητές για Μπιλ: «Δεν είναι βήματα» (vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Ένα πράγμα απασχολεί από χθες το ΝΒΑ και αυτό είναι τα βήματα του Μπράντλεϊ Μπιλ. Ο παίκτης των Ουίζαρντς φαίνεται να... περπατάει με την μπάλα στα χέρια και να κάνει βήματα. Ο ίδιος σχολίασε ότι δεν βλέπει κάτι το περίεργο και στο ίδιο συμφώνησαν και οι διαιτητές του ΝΒΑ.

Σχολιάζοντας αναλυτικά το γεγονός καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο παίκτης έκανε κανονικά την προσπάθεια του και ότι δεν υπάρχει παράβαση.

Φυσικά ο παίκτης το χάρηκε με την ψυχή του...

The offensive player gathers with his right foot on the ground. He then takes two legal steps, before losing control of the ball. After regaining possession, a player is allowed to regain his pivot foot and pass or shoot prior to that foot returning to the ground. This is legal. https://t.co/0hVqgHw3w7

— NBA Referees (@OfficialNBARefs) 12 Φεβρουαρίου 2019