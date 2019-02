Το ιστορικό triple-double του Ουέστμπρουκ! (pic & vid)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Τα κατάφερε ο Ουέστμπρουκ.

Ο Ράσελ μέτρησε 21 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ κόντρα στους Μπλέιζερς και έτσι πέτυχε το 10ο σερί triple double, γράφοντας ιστορία.

Ξεπέρασε τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν που είχε 9 σερί και πλέον είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Δεν τον λένε τυχαία Mr.Triple double

10 STRAIGHT TRIPLE-DOUBLES for @russwest44... the most in @NBAHistory! #RussellWestbrook #ThunderUp pic.twitter.com/NcnqDyoabg

— NBA (@NBA) 12 Φεβρουαρίου 2019