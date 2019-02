Ο 29χρονος παίκτης των Πέισερς μέτρησε 22.5 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 3.0 ασίστ στο 4-0 της ομάδας του στην ανατολική περιφέρεια.

Από την άλλη, ο 28χρονος γκαρντ είχε 37.0 πόντους, 8.0 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ στο 3-0 των Θάντερ στη Δύση.

The NBA Players of the Week for Week 17's action!

East: @44Bojan of the @Pacers

West: @Yg_Trece of the @okcthunder pic.twitter.com/zGLn4KLqqw

— NBA (@NBA) 11 Φεβρουαρίου 2019