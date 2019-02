Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Μίλησε ο ηγέτης των Ράπτορς στο ματς με τους Νετς.

Ο Λέοναρντ, σκόραρε για το 127-125, 4 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του, η οποία έφτασε στο 42-16. Λίγο πριν ο Γκριν είχε βάλει μεγάλο τρίποντο.

Για τους ηττημένους που έπεσαν στο 29-29, ο Ράσελ είχε 28 με 14 ασίστ.

Από τους νικητές ο Λέοναρντ είχε 30 με 8 ασίστ, 18 με 12 ριμπάουντ ο Ιμπάκα, ο Σιακαμ μέτρησε 17 και ο Γκασόλ 16.

30 PTS | Game-Winner#KawhiLeonard improves the @Raptors to 42-16 on the season! #WeTheNorth pic.twitter.com/fHbvjTKmsE

— NBA (@NBA) 12 Φεβρουαρίου 2019