Ο Τομπάιας Χάρις στα μισά της πρώτης περιόδους του αγώνα των Σίξερς κόντρα στους Λέικερς πρόσφερε θέαμα.

Ο φόργουορντ των γηπεδούχων κάρφωσε με εντυπωσιακό τρόπο παρά την προσπάθεια του Τζαβέιλ ΜακΓκι να τον κόψει.

Tobias Harris....to the RIM! He's up to 14 on 6/6 FGM. #LakeShow: 27#HereTheyCome: 26#NBAonABC pic.twitter.com/4hOc2Ra8Hf

— NBA (@NBA) 10 Φεβρουαρίου 2019