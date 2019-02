Ο 33χρονος γκαρντ-φόργουορντ «μετακόμισε» πρόσφατα στη Νέα Υόρκη αφού συμπεριλήφθηκε στα ανταλλάγματα των Μάβερικς ώστε να γίνει το trade του Κρίσταπς Πορζίνγκις όμως έμεινε ελεύθερος από τους Νικς και σήμερα (10/2) ανακοινώθηκε από τους Πέισερς.

Φέτος μετράει 12.8 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ μ.ό. σε 45 συμμετοχές, τις 44 ως βασικός.

#Pacers fans, we think you're going to like @WessyWes23. pic.twitter.com/ApC2e9yHW8

— Indiana Pacers (@Pacers) 10 Φεβρουαρίου 2019