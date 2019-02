Παίρνουν Έλινγκτον οι Πίστονς! (pic)

Δεν θα μείνει για πολύ χωρίς ομάδα ο Ουέιν Έλινγκτον.

Ο ικανότατος σουτέρ έμεινε ελεύθερος από τους Πέλικανς και σύμφωνα με τον Άντραιν Βοϊνιαρόφσκι θα συνεχίσει την καριέρα του στους Πίστονς.

Το Ντιτρόιτ παλεύει να μπει στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs και ο Έλινγκτον θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει να το πετύχουν

Φέτος έχει 8.4 πόντους ανά ματς

Shaping up as a significant recruiting victory for Pistons, who want to make playoffs in the East. Ellington will be afforded a role that’ll help showcase him for summer free agency. https://t.co/qapF2zwxMp

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 8 Φεβρουαρίου 2019