Ουίζαρντς: Πήραν Τζόνσον, έδωσαν Μόρις (pics)

Η ομάδα της Ουάσινγκτον έδωσε τον Μαρκίφ Μόρις και ένα pick β' γύρου από το 2023, για να αποκτήσει τον Ουέσλι Τζόνσον από τους Πέλικανς.

«Ο Ουέσλεϊ θα προσφέρει με την εμπειρία του και με το σουτ του στην ομάδα. Ο Μαρκίφ ήταν ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας και εκτιμούμε την προσφορά του αυτές τις τέσσερις σεζόν που ήταν εδώ», ανέφεραν οι Ουίζαρντς.

Ο Τζόνσον τη φετινή σεζόν είχε 3.7 πόντους (38%τρ.) και 2.1 ριμπάουντ σε 26 παιχνίδια (τα 13 βασικός).

Welcome to the #DCFamily, Wesley! pic.twitter.com/yvlf66nQGh

— Washington Wizards (@WashWizards) 7 Φεβρουαρίου 2019