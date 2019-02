Στα χνάρια των θρύλων Μάτζικ και Ρόμπερτσον ο Γιόκιτς (vid&pic)

Legend Ballers: €1.000 μετρητά* σε επιλεγμένους αγώνες Euroleague! (21+, *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις)

Δίπλα σε δύο τεράστιους θρύλους του NBA μπήκε πλέον το όνομα του Νίκολα Γιόκιτς με τον νεαρό σέντερ των Νάγκετς να γράφει ιστορία. Ο Σέρβος στην ήττα της ομάδας του από τους Νετς πέτυχε το 10 triple double της καριέρας του και έγινε ο τρίτος που το καταφέρνει πριν κλείσει τα 24 χρόνια ζωής. Το κατόρθωμα αυτό θα λέγαμε πως δεν είναι και τρομερά σπουδαίο, αν οι άλλοι δύο δεν ήταν οι μύθοι Μάτζικ Τζόνσον και Όσκαρ Ρόμπερτσον.

Για την ιστορία ο Γιόκιτς σε 28 λεπτά συμμετοχής είχε 25 πόντους με 7/10 δίποντα, 1/3 τρίποντα και 8/10 βολές. Επίσης πήρε 14 ριμπάουντ και έδωσε και 10 ασίστ, γράφοντας όπως αναφέραμε μια ξεχωριστή ιστορία.

#NikolaJokic

Third player in @NBAHistory with at least 10 triple-doubles in multiple seasons before his 24 birthday.

The other two? Oscar Robertson & Magic Johnson. pic.twitter.com/nVWgYuHKrN

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 7, 2019