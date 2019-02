Δεν μας έχει συνηθίσει σε airball ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όμως κόντρα στους Νετς δεν το γλίτωσε.

Ο Greek Freak επιχείρησε τρίποντο, όμως η μπάλα δεν έφτασε ούτε στη στεφάνη, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να... τρελαθεί ο πάγκος του Μπρούκλιν.

Δείτε τη φάση

The Nets bench lost it after Giannis' air ball pic.twitter.com/3KbaMhEyJV

— Bleacher Report (@BleacherReport) 5 Φεβρουαρίου 2019