Λέικερς: «Ψήνεται» ανταλλαγή για Τζαμπάρι Πάρκερ! (pic)

Οι Λέικερς κάνουν ότι μπορούν για να φέρουν τον Άντονι Ντέιβις στο Λος Άντζελες, αφού η τελευταία τους πρόταση στους Πέλικανς είναι πολύ δελεαστική.

Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν έχουν και άλλους στόχους.

Σύμφωνα με το ESPN και τον Brian Windhorst, ο Τζαμπάρι Πάρκερ είναι πολύ πιθανό να είναι στους Λέικερς σε λίγες μέρες, αφού η ομάδα ψάχνει τρόπο να ανταλλάξει τον Κεντάβιους Κάλντγουελ-Πόουπ.

Φέτος έχει 14.3 πόντους και 6.2 ριμπάουντ με τους Μπουλς.

Jabari Parker “could be a Laker within the next few days” as LA looks to swap KCP, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/4ZNClEAWMQ

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 5 Φεβρουαρίου 2019