Αντετοκούνμπο: Έκανε triple double στο τελευταίο ματς με Νετς! (vid)

Οι Μπακς συνεχίζουν να είναι στην κορυφή της βαθμολογίας του ΝΒΑ και απόψε (02:30) έχουν δύσκολη δοκιμασία στην έδρα των ανανεωμένων Νετς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θέλει να επαναλάβει παρόμοια εμφάνιση με αυτή που είχε κάνει την τελευταία φορά που κοντραρίστηκε με την ομάδα του Μπρούκλιν.

Τότε είχε μετρήσει 31 πόντους, 10 ριμπάουντ και 10 ασίστ σε ένα απολαυστικό show στο Μιλγουόκι.

The Greek Freak had a triple-double (31 PTS/10 REB/10 AST) the last time we faced the Nets!!#FearTheDeer pic.twitter.com/SdlhBSgtkk

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 4 Φεβρουαρίου 2019