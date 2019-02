Νετς: Πλησιάζει η επιστροφή του ΛεΒέρτ! (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

O τραυματισμός του Κάρις ΛεΒέρτ στις 13 Νοέμβρη κόντρα στους Τίμπεργουλβς είχε παγώσει τους πάντες και υπήρχαν φόβοι πως μπορεί να χάσει και όλη τη σεζόν, όμως ο χαρισματικός παίκτης του Μπρούκλιν είναι κοντά στο να επιστρέψει στη δράση.

Σύμφωνα με τον έγκυρο Άντριαν Βοϊνιαρόφσκι, ο γκαρντ των Νετς θα βρεθεί σύντομα στα προπονητικά διπλά της ομάδας και υπάρχει αισιοδοξία πως θα γυρίσει σε αγωνιστικούς ρυθμούς πριν το All Star Break (το διάστημα μετά το All Star Game)

Ο ΛεΒέρτ έκανε εξαιρετική σεζόν (18.4 πόντοι, 3.7 ασίστ και 4.3 ριμπάουντ) μέχρι τον τραυματισμό του και θεωρούταν ένα από τα φαβορί για το βραβείο του πιο βελτιωμένου παίκτη.

Brooklyn’s Caris LeVert (foot) will return to five on five practice soon and there’s optimism the gifted guard can return to Nets lineup prior to the All-Star Break, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 4 Φεβρουαρίου 2019