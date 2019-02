Ίρβινγκ: Έπιασε ρεκόρ 47 ετών στους Σέλτικς! (pic)

Παιχνίδι από παντού στη Novibet με κινητό και τάμπλετ.

Μετά τον Τζον Χάβλιτσεκ τη σεζόν 1971-1972, ο Κάιρι Ίρβινγκ έγινε ο μόνος παίκτης των Σέλτικς που μετρά από 25 πόντους και πάνω αλλά και από 10 ασίστ και πάνω σε 10 ματς.

Λογικό, είναι να έχουν αγωνία για να μην τον χάσουν μ' αυτά που κάνει μέσα στα παρκέ.

#KyrieIrving leads the @celtics to the win at home. He has recorded 10 games with 25+ points and 10+ assists this season.. the most by a @celtics player since John Havlicek in 1971-72! #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/i20omchZq0

— NBA.com/Stats (@nbastats) February 3, 2019