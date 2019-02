Άνοιξε λογαριασμό με τους Νικς ο Σμιθ (vid)

Οι ΝτιΆντρε Τζόρνταν, Ουέσλι Μάθιους και Ντένις Σμιθ Τζούνιορ βρίσκονται στην διάθεση του Ντέιβ Φιτζντέιλ για την αναμέτρηση κόντρα στους Γκρίζλις.

Μάλιστα ο Τζόρνταν πήρε το νούμερο 6 που φορούσε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις τα τρία χρόνια που φόρεσε τη φανέλα των Νικς ενώ ο Σμιθ σκόραρε με λέι απ.

Dennis Smith Jr. gets on the board early for the @nyknicks! #NewYorkForever x #GrindCity

: https://t.co/Bq24jKOTFm pic.twitter.com/gi6lhJ51Zj

— NBA (@NBA) 3 Φεβρουαρίου 2019