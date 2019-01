Όταν η ομάδα σε χρειάζεται οφείλεις να είσαι σε ετοιμότητα. Ε, αυτή η φράση δεν ταιριάζει στον Μάικλ Μπίσλι, που όταν σηκώθηκε να μπει στο παιχνίδι με τους Θάντερ, φορούσε λάθος σορτσάκι. Χρειάστηκε μερικά δευτερόλεπτα να το συνειδητοποιήσει και τελικά να φύγει τρέχοντας, για να επιστρέψει στα αποδυτήρια και να αλλάξει.

Michael Beasley tried to check in wearing his practice shorts! #Shaqtin pic.twitter.com/uw1izvCgtq

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) 18 Ιανουαρίου 2019