Στο ένα δισεκατομμύριο δολάρια η συμφωνία για το ΝΒΑ 2Κ! (pic)

Οι τρεις πλευρές ανακοίνωσαν σήμερα (15/1) την τεράστια συμφωνία για την παραγωγή του ΝΒΑ 2Κ, του πιο επιτυχημένου ΝΒΑ video game τα τελευταία 17 χρόνια.

«Το ΝΒΑ είναι ένας πολύ σημαντικός σύμμαχος στην ιστορία του ΝΒΑ 2Κ franchise, συνεισφέροντας στην απαράμιλλη επιτυχία του τίτλου με εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον κόσμο» εξήγησε ο Στράους Ζέλνικ, Εκτελεστικός Διευθυντής της Take-Two Interactive Software Inc.

Σύμφωνα, μάλιστα, με αμερικανικά δημοσιεύματα, η συμφωνία για τα επόμενα 7 χρόνια αγγίζει τα 1.1 δισεκατομμύρια δολάρια!

