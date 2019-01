Σκέφτονται την ανταλλαγή του Γκασόλ οι Γκρίζλις (pic)

Η ομάδα του Μέμφις σκέφτεται την ανταλλαγή του Μαρκ Γκασόλ πριν το καλοκαίρι που μένει ελεύθερος υπό τον φόβο του να τον χάσει χωρίς αντάλλαγμα.

Την 1 του Ιούλη του 2019 τελειώνει το συμβόλαιο του Ισπανού και αυτό έχει βάλει σε σκέψεις τους Γκρίζλις, που σίγουρα θέλουν να αποφύγουν να τον χάσουν χωρίς να κερδίσουν κάτι.

One whisper making the rounds: Marc Gasol can become a free agent at season's and, amid a growing belief around the league that he will indeed exercise that option, Memphis could be moved to explore trading Gasol now rather than face the threat of losing him without compensation

— Marc Stein (@TheSteinLine) 15 Ιανουαρίου 2019