Επέστρεψε κι αποθεώθηκε ο Πάρκερ στο Σαν Αντόνιο! (vids)

O πρωταθλητής επέστρεψε στο... σπίτι του.

Ο Τόνι Πάρκερ γύρισε στο αγαπημένο του Σαν Αντόνιο για το ματς της νυν ομάδας του, των Χόρνετς και όπως ήταν αναμενόμενο αποθεώθηκε από το κοινό των Σπερς.

Ένα ολόκληρο γήπεδο φώναζε ρυθμικά το όνομα του.

Τα... σπιρούνια έφτιαξαν ένα εντυπωσιακό video για αυτόν, ο οποίος δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκινηση του, ενώ και ο Πόποβιτς λύγισε!

Ο Γάλλος είχε θερμό εναγκαλισμό με πρώην συμπαίκτες του όπως οι Ντέιβιντ Ρόμπινσον, Γκασόλ, Μιλς, Μπερτανς.

Mε την ομάδα του Πόποβιτς πήρε 4 πρωταθλήματα (2003, 2005, 2007, 2014), ενώ είχε αναδειχθεί MVP των τελικών το 2007.

Ένας θρύλος για την ομάδα από το Σαν Αντόνιο και πρώτος στις ασίστ στην ιστορία της ομάδας με 6.829.

Μεγάλε Tονι!

Tony Parker looks on as the @spurs welcome him back to San Antonio! pic.twitter.com/n2gKETdNZB

— NBA TV (@NBATV) 15 Ιανουαρίου 2019