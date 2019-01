Ντόντσιτς: O πρώτος ρούκι, μετά τον Κάρι, με 4 συνεχόμενα 25+ ματς!

Ο νεαρός Σλοβέντος των Μάβερικς συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο με αυτά που κάνει στα παρκέ του ΝΒΑ. Ο Λούκα Ντόντσιτς βρίσκεται μόλις μερικούς μήνες στον «μαγικό» κόσμο και καταφέρνει να γράφει ιστορία σε κάθε εμφάνιση του.

Με τους 26 πόντους που πέτυχε κόντρα στους Ουόριορς έγινε ο πρώτος ρούκι, μετά τον Στεφ Κάρι και το 2010, που καταφέρνει να πετύχει σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια πάνω από 25 πόντους.

