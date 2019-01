Γιάννης: «Δεν αλλάζουν οι στόχοι» (vid)

Οι Μπακς επέστρεψαν στις νίκες κόντρα στους Χοκς και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στο παρκέ, μετά από απουσία ενός αγώνα. Ο «Greek Freak» είχε σε 31 λεπτά, 33 πόντους, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3 κλεψίματα δείχνοντας ότι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε.

Ο ηγέτης του Μιλγουόκι ρωτήθηκε για το αν έχουν αλλάξει οι στόχοι της ομάδας του, μετά από ένα εξαιρετικό πρώτο μισό της σεζόν, ενώ σχολίασε ότι δεν είναι ακόμα στο 100% και γίνεται προσπάθεια να διαχειριστεί τον πόνο.

Αναλυτικά:

«Οι στόχοι είναι οι ίδιοι με εκείνους που είχαμε στην αρχή της σεζόν. Συνεχίζουμε να προσπαθούμε να παίξουμε καλό μπάσκετ, να είμαστε ενωμένοι, να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και αν τα κάνουμε αυτά, τα υπόλοιπα θα έρθουν από μόνα τους και οι νίκες θα έρθουν».

Ενώ συνέχισε για το σύστημα του Μπούντενχολζερ και τον τρόπο που διαχειρίστηκε ο ίδιος το παιχνίδι:

«Είναι διασκεδαστικό για όλους να παίζουμε το σύστημα του προπονητή. Κινείται καλά η μπάλα, η μπάλα δίνει ενέργεια, όλοι μπορούν να σουτάρουν, υπάρχουν χώροι και όλοι μπορούν να φτιάξουν παιχνίδι».

«Δεν μπορούσα να φτάσω εύκολα μέσα. Δεν ένιωθα εντελώς άνετα, αλλά έβαλα μερικά σουτ, πήρα κάποια ριμπάουντ, οι συμπαίκτες μου με βρήκαν, μου έδωσαν εύκολα καλάθια».

Κλείνοντας, τόνισε ότι δεν είναι στο 100%, αλλά ελπίζει στο Μαϊάμι να πάει υγιής:

«Δεν είμαι στο 100% ακόμα αλλά προχωράω και θα φτάσω εκεί. Η ομάδα και ο προπονητής θέλουν να διαχειριστώ τον πόνο, γι' αυτό και έμεινα εκτός. Προχωράμε μπροστά, με την κατάλληλη θεραπεία και θέλω να πάω στο Μαϊάμι υγιής».

