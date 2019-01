Οι Χιτ έχουν ρεκόρ 20-20 και φιγουράρουν στην έκτη θέση της κατάταξης στην Ανατολή ενώ ο 29χρονος σέντερ έχει 12.7 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ.

Ο Ουάιτσαϊντ τέθηκε νοκ άουτ λόγω ίωσης.

#MEMvsMIA INJURY UPDATE: Hassan Whiteside (illness) has been ruled out of tonight’s game vs the Grizzlies.

