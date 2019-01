Ασταμάτητος ο Γιάνναρος στο ματς με τους Τζαζ.

Ο ηγέτης των Μπακς... κάλπασε, πάτησε γερά και κάρφωσε για άλλη μια φορά απέναντι στους Μορμόνους.

Δείτε ακόμα μια πτήση του Αντετοκούνμπο.

How did he dunk that?!? #FearTheDeer pic.twitter.com/uuJfDf5JC0

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 8 Ιανουαρίου 2019