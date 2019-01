Μπακς: Με «τριπλό» Γιάννη το εβδομαδιαίο TOP 5! (vid)

Οι Μπακς έφτιαξαν το TOP 5 της εβδομάδας που πέρασε και φυσικά δεν μπορούσε να λείπει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας φόργουορντ είναι στη θέση Νο.4 για την ντρίμπλα και το τελείωμα με τους Νετς, στο Νο.3 για την τάπα στον Κόλινς κόντρα στους Χοκς και όπως αναμενόταν στην κορυφή για το πόστερ στον Λιούερ.

Aπολαύστε τον

