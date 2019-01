Οι Celtics θα φτάσουν στον τελικό

Όταν μία ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη regular για να προετοιμαστεί για τον Απρίλιο, πρέπει αυτή να είναι η προτεραιότητα της σε κάθε της επιλογή. Πολλές ομάδες δεν έχουν αυτήν την ευχέρεια. Στη Δύση π.χ. οι περισσότερες ομάδες δεν μπορούν να ρισκάρουν ήττες γιατί μπορεί να μείνουν εκτός playoffs και ο Απρίλιος να είναι για αυτές το ξεκίνημα των διακοπών. Οι Celtics έχουν αυτήν την ευχέρεια.

Όσοι είδατε τα παιχνίδια της preseason, μπορεί να προσέξατε σε πόσο καλή φόρμα ήταν ο Terry Rozier. Αν η προτεραιότητα του Stevens ήταν να κερδίσει περισσότερα παιχνίδια τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, ο Gordon Hayward δεν θα είχε τον χρόνο συμμετοχής που είχε. Επειδή, όμως, ο στόχος είναι στα playoffs ο Hayward να έχει πολύ ενεργό ρόλο στο παιχνίδι των Celtics, η regular πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως η προετοιμασία του για να ξαναβρεί τα πατήματα, την εκρηκτικότητα και τον ρυθμό του μετά τον τραυματισμό που είχε.

Και ο Hayward επιστρέφει. Πριν λίγες μέρες οι Celtics έπαιξαν τη Minnesota και ο Hayward σκόραρε 35 πόντους με μόλις 18 σουτ και 5 assists.

Στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, το τελευταίο των Celtics, ο Hayward έκανε σχεδόν triple double με 16 πόντους, 11 rebounds και 8 assists. Το υψηλό του playmaking και το σουτ του που μπορεί να παρέχει spacing ανεβάζει τη Βοστόνη επίπεδο σε βαθμό που οι περισσότεροι ακόμα δεν έχουν αντιληφθεί γιατί δεν γινόταν να επιστρέψει αμέσως ως ο παλιός του εαυτός.

Αν ο στόχος ήταν οι Celtics να κερδίσουν παιχνίδια τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, τότε ο Stevens θα μπορούσε να σφίξει το rotation του. Ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά ανά παιχνίδι στους Celtics είναι ο Kyrie (32,3). Σε όλο το NBA ο Kyrie σε λεπτά είναι 48ος. Ο Stevens και θα έχει φρέσκα σώματα στα playoffs και δεν θα έχει χαλαλίσει λόγω απραξίας παίκτες που μπορεί να του χρειαστούν.

Για τους Celtics αυτό που έχει σημασία είναι μέχρι τα playoffs να τσεκάρουν όλα τα κουτάκια. Αν δείτε το παιχνίδι των μικρών που έπρεπε να προσαρμοστούν σε διαφορετικούς ρόλους (Tatum, Brown, Rozier) θα δείτε ότι γίνεται όλο και καλύτερο. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Jaylen Brown που ξεκίνησε τη χρονιά άσχημα. Από τις 19 Νοεμβρίου και μετά οι αριθμοί του σε σχέση με τους αριθμούς του στην εκπληκτική του πορεία στα playoffs του 2018 είναι παραπλήσιοι.

