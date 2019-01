Δεν ήταν ήρεμο το ματς των Σίξερς με τους Κλίπερς.

Τα «αίματα» άναψαν μεταξύ του Τζοέλ Εμπίντ και του Πατ Μπέβερλι μετά τη διεκδίκηση ενός ριμπάουντ, αλλά η κατάσταση δεν ξέφυγε.

Οι δυο τους πρόλαβαν να ανταλλάξουν μερικά σπρωξίματα πριν οι ψυχραιμότεροι επέμβουν.

Pat Bev and Embiid got into it pic.twitter.com/b0c9KhM96V

— Bleacher Report (@BleacherReport) 2 Ιανουαρίου 2019