Τα... πήρε ο Ιγκουοντάλα, έστειλε την μπάλα στις κερκίδες και αποβλήθηκε! (vids)

Ο παίκτης των Ουόριορς εκνευρίστηκε, επειδή οι διαιτητές δεν έδωσαν υπέρ του φάουλ στη λήξη της δεύτερης περιόδου κι εκείνος έχασε την ψυχραιμία του.

Ο 34χρονος παίκτης πήρε επιτόπου την μπάλα και την πέταξε στις κερκίδες. Οι διαιτητές θεώρησαν την ενέργειά του επιθετική και αμέσως τον απέβαλαν από το παιχνίδι.

Iguodala ejected after launching the ball into the stands at the half. pic.twitter.com/epigFQTA5g

— TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) 30 Δεκεμβρίου 2018