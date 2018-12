Eντυπωσιακός ήταν ο Λου Ουίλιαμς κόντρα στους Λέικερς.

Ο γκαρντ των Κλίπερς οδηγήσε την ομάδα του στη νίκη στο ντέρμπι του LA, αφού μέτρησε 36 πόντους και έκανε season-high.

Δεν μπορούσαν να τον σταματήσουν οι λιμνάνθρωποι.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του.

@TeamLou23 pours in a season-high 36 PTS off the bench, helping the @LAClippers earn the win at Staples Center! #ClipperNation pic.twitter.com/dPSpq1skQR

— NBA (@NBA) 29 Δεκεμβρίου 2018