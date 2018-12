Εκτός δράσης για ένα μήνα ο Ρόντο (pic)

Ο γκαρντ των Λέικερς θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα στο δεξί χέρι κι έτσι θα απουσιάσει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Καλιφορνέζων τον επόμενο μήνα.

Φέτος μετράει 8.4 πόντους, 6.7 ασίστ και 4.4 ριμπάουντ για το L.A. που φιγουράρει στην πέμπτη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 20-15.

Sources on @TheAthleticNBA @WatchStadium: Los Angeles Lakers guard Rajon Rondo is expected to undergo surgery on his injured right hand and miss one month.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 28 Δεκεμβρίου 2018