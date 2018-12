Ο Καντέρ έχει... τσακωθεί με Γιάννη, Ντουράντ και ΛεΜπρον! (vids)

Ο Ενές Καντέρ δεν καταλαβαίνει από ονόματα ή αλλιώς θέλει να κάνει εντύπωση στα Μέσα. Δεν εξηγείται αλλιώς ότι έχει καταφέρει να τσακωθεί με τους κορυφαίους της λίγκας και έχει δημιουργήσει αίσθηση γύρω από το όνομα του.

Τελευταίο περιστατικό είναι η αψιμαχία με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που του στέρησε την συμμετοχή του στον αγώνα, κάτι που παραδέχτηκε ότι έμαθε μετά το τέλος του αγώνα, αλλά πριν τον Γιάννη είχαν προηγηθεί δύο MVP.

Πριν από τον Greek Freak ο τσακωμός που είχε κλέψει την παράσταση ήταν αυτός με τον ΛεΜπρον Τζέιμς. Ο «Βασιλιάς» είχε γίνει έξαλλος με τον Τούρκο που του κόλλησε το πρόσωπο του στο δικό του περίπου έναν χρόνο πριν, σε έναν αγώνα των Νικς με τους Καβαλίερς. Μετά το τέλος του παιχνιδιού μάλιστα είχε κάνει σχόλια για βασιλιάδες και... πριγκίπισσες αναφερόμενος στον ηγέτη του Λος Άντζελες πλέον.

Δύο χρόνια πριν και φορώντας την φανέλα των Θάντερ, χωρίς καν να βρίσκεται στο παρκέ, κατάφερε να τσακωθεί και με τον Κέβιν Ντουράντ κάνοντας trash talking σε εκείνον και δημιουργώντας ένα σερί με τσακωμούς με τους κορυφαίους της λίγκας.

Πάντως και στο φετινό παιχνίδι των Νικς με τους Ουόριορς πάλι ο σέντερ της ομάδας της Νέα Υόρκης είπε δυο κουβέντες παραπάνω με τον KD.

