Αψιμαχία και... γαλλικά ανάμεσα σε Καντέρ και Γιάννη! (vids)

Ένα σκληρό μαρκάρισμα του Καντέρ στον Γιάννη, που δεν δόθηκε φάουλ, ήταν η αφορμή για τον «Greek Freak» να ανταλλάξει κάποια... γαλλικά με τον αντίπαλό του, ο οποίος έκανε επιθετική κίνηση στην μεταξύ τους αψιμαχία κι αποβλήθηκε από την αναμέτρηση.

Ευτυχώς, με την βοήθεια των ψυχραιμότερων το περιστατικό δεν πήρε μεγαλύτερη διάσταση...

Kanter gets ejected after getting in Giannis' face pic.twitter.com/apBEcwhB0R

— FOX Sports Wisconsin (@fswisconsin) 28 Δεκεμβρίου 2018