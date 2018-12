Χάνει αρκετά παιχνίδια ο ΛεΜπρόν (pic)

Τραυματίας αποχώρησε από το παιχνίδι με του Ουόριορς ο ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο «βασιλιάς», τραυματίστηκε αριστερά στην βουβωνική χώρα και η μαγνητική που υποβλήθηκε βγήκε καθαρή, όμως όπως αναφέρει το ESPN αυτό δεν σημαίνει πως θα γλιτώσει την πολυήμερη απουσία.

Η ομάδα του Λος Άντζελες, ενημέρωσε πως ο ΛεΜπρόν θα εξετάζεται κάθε 24ώρο ώστε να φανεί πότε θα επιστρέψει, αλλά όλα δείχνουν πως θα απουσιάσει για αρκετά παιχνίδια.

Reporting with @WindhorstESPN: Lakers prepared for LeBron James to miss several games with groin injury. Story on ESPN. https://t.co/oCTVYo69FM

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 Δεκεμβρίου 2018