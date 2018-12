Απίστευτο κι όμως... αληθινό!

Ο 23χρονος γκαρντ/φόργουορντ των Σίξερς ξεπέρασε τον... εαυτό του στο ματς με τους Σέλτικς, αφού ευστόχησε από τα 6.70 μέτρα κι έγραψε την καλύτερή του επίδοση στο ΝΒΑ!

Να σημειώσουμε ότι σε 81 ματς πέρυσι και 34 φέτος δεν έχει πετύχει ούτε ένα (!) τρίποντο.

This 22-foot jumper is the longest shot Ben Simmons has made in his NBA career. pic.twitter.com/xtJHLsaN5r

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 26 Δεκεμβρίου 2018