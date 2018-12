Με ένα μεγαλοπρεπέστατο στοπ «φιλοδώρησε» ο Εμπίντ τον Τέιτουμ.

Ο παίκτης των Σέλτικς νόμιζε πως θα καρφώσει, αλλά ο Καμερουνέζος είχε άλλη άποψη. Παρόλα αυτά στο τέλος χαμογέλασαν οι Κέλτες.

Απολαύστε την τάπα

Joel Embiid comes from behind for the HUGE CHASEDOWN SWAT! #HereTheyCome 103 #CUsRise 102

2:15 remaining on ABC #NBAXmas pic.twitter.com/idQiV0Khrp

— NBA (@NBA) 26 Δεκεμβρίου 2018