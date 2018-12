Επίσημα στους Ρόκετς ο Όστιν Ρίβερς (pic & vid)

Η ομάδα του Χιούστον έδωσε εγγυημένο συμβόλαιο στον 26χρονο γκαρντ, ο οποίος θα βοηθήσει τις «ρουκέτες» τώρα με τους τραυματισμούς που αντιμετωπίζουν.

Ο ίδιος δήλωσε ενθουσιασμένος για την ευκαιρία που του δίνεται σε μια ομάδα «playoffs».

OFFICIAL: #Rockets GM Daryl Morey announced today that the team has signed free agent guard Austin Rivers for the remainder of the season.

