Τα buzzer beater του Ντόντσιτς που «τρέλαναν» κόσμο! (vids)

Δεν έχει σημασία αν θα είναι στην Ευρώπη, αν θα παίζει στην εθνική του ή αν θα πατάει τα παρκέ της κορυφαίας λίγκας του πλανήτη.

Ο Λούκα Ντόντσιτς το έχει κάνει... χόμπι να «μιλά», όταν νομίζεις πως ο χρόνος έχει εξαντληθεί.

Κόντρα στους Μπλέιζερς, ο Σλοβένος γκαρντ ευστόχησε σε ένα δύσκολο και υπέροχο σουτ, που «τρέλανε» τους πάντες κι έκανε τους εκφωνητές να μιλούν για «Luka Magic», ενώ την ίδια στιγμή άλλη αναφωνούν «Halleluka»!

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Ρεάλ Μαδρίτης κάνει... θόρυβο στην πρώτη του χρονιά στο ΝΒΑ και το gazzetta.gr είναι εδώ για να θυμίσει όλες τις φορές ο 19χρονος παίκτης μας συνεπήρε με τα σουτ του!

ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ VS ΡΟΚΕΤΣ

ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ VS ΤΖΑΖ

ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ VS ΣΕΛΤΙΚΣ

ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ VS ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ VS ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ VS ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ

Doncic 13 pts 8 asis 7 rebs en derrota del Madrid en Estambul vs Galatasaray 87 - 84. No sirvieron ni triples así pic.twitter.com/4rPlMDJKgg

ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ VS ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Broken Play

Shot Clock running down

Late in the 4th

Final Four place on the line.

Give it to the 'Wonder Boy'

What a shot from @luka7doncic #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/er3UiSFXAo

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Απριλίου 2018