Έχει πάρει «φωτιά» τον τελευταίο καιρό ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο ηγέτης του Χιούστον φόρτωσε με 39 πόντους το καλάθι των Σπερς, ενώ μοίρασε και 10 ασίστ.

Με αυτόν τον τρόπο έφτασε τα 6 σερι ματς που μετρά 30+ πόντους.

Δεν... αστειεύεται ο γκαρντ των «ρουκετών».

@JHarden13 (39 PTS, 7 3PM, 10 AST) stays hot, scoring 30+PTS for the 6th consecutive game, as the @HoustonRockets are victorious at home! #Rockets pic.twitter.com/odZDGqBNgd

— NBA (@NBA) 23 Δεκεμβρίου 2018