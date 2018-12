Πρώτο triple double με «40άρα» για τον Μπιλ! (pic & vid)

Ματσάρα τριών παρατάσεων είχαμε ανάμεσα στους Ουίζαρντς και τους Σανς.

Εκτός τα.. όργια του Μπράιαντ, εκπληκτικός ήταν και ο Μπράντον Μπιλ που έκανε το πρώτο triple double της καριέρας του και το συνδύασε με 40άρα.

Ο παίκτης των μάγων είχε 40 πόντους, 15 ασίστ και 11 ριμπάουντ και έγινε ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία της ομάδας που πετυχαίνει triple double με... 40άρα μετά τον Κρις Ουέμπερ το 1995!

@RealDealBeal23 (40 PTS, 15 AST, 11 REB) records his 1st career triple-double, fueling the @WashWizards triple OT home win! #DCFamily pic.twitter.com/lMJDxR66Om

Bradley Beal recorded the 2nd 40-point triple-double in @WashWizards franchise history tonight... the first was Chris Webber (40p/10r/10a on 12/27/1995). pic.twitter.com/1w9NuzVVuN

— NBA.com/Stats (@nbastats) 23 Δεκεμβρίου 2018