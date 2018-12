Έγραψε ιστορία με 14/14 σουτ ο Tόμας Μπράιαντ! (pic & vid)

Το ματς της ζωής του έκανε ο Τόμας Μπράιαντ απέναντι στους Σανς.

Ο παίκτης των Ουίζαρντς είχε 14/14 εντός πεδιάς και 31 πόντους κόντρα στο Φοίνιξ, γράφοντας ιστορία.

Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ μετά τον Γκάρι Πέιτον το 1995 που έχει 14 σερί εύστοχα σουτ εντός πεδιάς χωρίς να χάσει ούτε ούτε ένα.

Ο μόνος που έχει 15 ή περισσότερα σερί εύστοχα χωρίς αστοχία είναι ο σπουδαίος Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Thomas Bryant (career-high 31 PTS, 13 REB) went a perfect 14 of 14 from the field in the @WashWizards win tonight. The only player in @NBAHistory to record a game with 15 or more field goals made without a miss is Wilt Chamberlain. pic.twitter.com/aR5N1cZIJc

Thomas Bryant goes for 31 PTS on a perfect 14 of 14 from the field in the @WashWizards 3OT win at home!

His 14 field goals made is the most in a game without a miss since Gary Payton in 1995. #SAPStatLineOfTheNight pic.twitter.com/LkPoy83Zgh

— NBA.com/Stats (@nbastats) 23 Δεκεμβρίου 2018