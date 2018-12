Έγραψε... ήδη την δική του ιστορία στο ΝΒΑ ο Ντόντσιτς! (pic)

Για την ακρίβεια έγινε ο δεύτερος παίκτης μετά το 1983 που κατάφερε να σημειώσει 500+ πόντους, να μοιράσει 100+ ασίστ και να «κατεβάσει» 150+ ριμπάουντ σε αυτό το διάστημα.

Συγκεκριμένα, ο Σλοβένος σούπερ σταρ μετράει ήδη 514 πόντους, 188 ριμπάουντ και 134 τελικές πάσες!

Luka Doncic scored his 500th point last night. He now has 514 for his career, as well as 188 rebounds and 134 assists



He's the second player since 1983 to reach 500/150/100 by the 28th game of his NBA career



The first was LeBron https://t.co/DPRDJRS0wS pic.twitter.com/2954AVscbW

— Basketball Reference (@bball_ref) 19 Δεκεμβρίου 2018