Δεν σταμάτησε να κάνει... μάγκες τους συμπαίκτες του ο Λούκα Ντόντσιτς στο ματς με τους Νάγκετς.

Ο παίκτης των Μάβερικς κατάφερε να μοιράσει 12 ασίστ, πετυχαίνοντας ρεκόρ καριέρας.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του Σλοβένου «μάγου»

.@luka7doncic gives out a career-high 12 helpers for the @dallasmavs in Denver. #NBARooks #MFFL pic.twitter.com/LheoKEF9VK

— NBA (@NBA) 19 Δεκεμβρίου 2018