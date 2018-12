Ο Χάρντεν έκανε τρελά βήματα με δύο step backs στην ίδια φάση και κέρδισε βολές! (vids)

Μοναδική φάση από τον Τζέιμς Χάρντεν που έκανε από τα... καλύτερα βήματα που έχουμε δει. Σε προσπάθεια του να πάρει το σουτ έκανε step back, αλλά μάλλον δεν του έφτανε και έκανε ακόμα ένα για να γίνει το σουτ τριών πόντων.

Έχει κλείσει σίγουρα θέση για το επόμενο Shaqtin, ενώ προσπαθεί να φτάσει στην... κορυφή τα βήματα του Ουέστμπρουκ, που έχουν μείνει στην ιστορία.

"It looked like he did two step backs." pic.twitter.com/k0V0AQLStB

Russell Westbrook with the most ridiculous travel you’ll ever see.

Luckily, the refs called him for traveling pic.twitter.com/Yd8ooFKGvC

— Sportando (@Sportando) 19 Ιανουαρίου 2017